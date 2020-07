Saldi contro la crisi da Covid: in Campania gli sconti sono partiti già oggi

“Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei Saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potra’ consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

“Grazie alla nostra mozione, approvata all’unanimita’ nei giorni scorsi dall’aula del Consiglio regionale, in Conferenza Stato Regioni abbiamo ottenuto che la Regione Campania potra’ decidere in piena autonomia quando far partire la stagione dei Saldi. Dalla giunta regionale abbiamo ottenuto rassicurazioni, proprio in queste ore, che gli sconti, inizialmente fissati a partire dal primo agosto, saranno fatti partire gia’ da oggi. Un risultato importante che siamo riusciti a ottenere in pochissimo tempo, dopo che nei giorni scorsi abbiamo fatto nostra la richiesta d’aiuto degli esercenti di Napoli e della Campania, messi in ginocchio dall’emergenza Covid. Oggi abbiamo dato dimostrazione di come anche in Campania, dopo anni di annunci farsa e di paralisi nelle paludi del clientelismo, possiamo inaugurare la stagione della buona politica, coinvolgendo nelle scelte direttamente i cittadini.”. Lo annuncia la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino.