Rubata nel Vesuviano l’auto regalata alla Croce Rossa per l’emergenza Coronavirus

Era stata donata ad inizio emergenza Covid-19 dalla Fca Bank alla sezione di Ercolano della Croce Rossa l’auto rubata oggi a Torre del Greco. Ad accorgersi del furto i volontari che stavano consegnando quattro spese solidali nella città vesuviana. A raccontare la vicenda sono i rappresentanti della Croce Rossa: «Una vettura – sottolineano – che ha percorso chilometri e chilometri per i territori di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, per consegnare oltre 3. 000 spese solidali e i farmaci ai pazienti Covid, oltre a supportare ogni attività messa in campo». Dispiacere ma non rancore: «Ai gesti incivili e brutti noi rispondiamo con la forza di crederci ed aiutare ancora senza sosta», concludono.

