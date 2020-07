Riecco il Coronavirus: accertato un nuovo contagio a San Valentino Torio

«Mi corre l’obbligo di avvisarvi che abbiamo un nuovo caso di Coronavirus sul nostro territorio comunale. Ho avuto comunicazione dall’Asl di competenza che un nostro concittadino è risultato positivo. È totalmente asintomatico e sta bene». Ad affermarlo è il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese. La cittadina salernitana, ma proprio al confine con l’area vesuviana, ha già pagato parecchio durante il picco di inizio primavera con più di una vittima.

Strianese continua: «È stato disposto per lui e la famiglia l’isolamento domiciliare e domani saranno effettuati i tamponi a tutti i suoi contatti più stretti. Non creiamo allarmismi ma nello stesso tempo non abbassiamo la guardia. Nei luoghi chiusi indossiamo la mascherina, ed anche in tutti i casi in cui non è possibile mantenere la distanza».