Repubblica: «Andare al mare in Circumvesuviana è una odissea»

Videoservizio di Repubblica Napoli sul mare in Circumvesuviana. “Un’odissea” è la definizione di Tiziana Cozzi che ha scritto il servizio con Sergio Siano a girare le immagini. Non manca nulla: CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO. Dagli assembramenti agli affollamenti, dai giovanissimi nei treni ed in stazione con o senza mascherina, dalle fermate che saltano fino al mare negato in alcuni Comuni della Costiera.

Ecco cosa scrive Repubblica: «Circumvesuviana, il viaggio impossibile verso il mare negato. Corse limitate e fermate saltate, orari scaglionati per il piano estivo Eav che scoraggia i pendolari del weekend. Non solo. Una volta arrivati, c’è anche l’ostacolo degli ingressi sugli arenili. A Vico e a Meta si torna indietro, l’accesso alle spiagge libere è impedito (a Vico solo su prenotazione, a Meta sono aperte solo ai residenti), trasformate in piccole oasi per pochi. Alla stazione di Meta, i pendolari del mare vengono accolti da uno schieramento di vigili, volontari della protezione civile, Guardia di Finanza e perfino il sindaco. Tutti lì per rimandare indietro gli ospiti indesiderati del weekend».