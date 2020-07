Ragazzina incinta positiva a Napoli: anche due parenti hanno il Covid, focolaio aperto

By

Una ragazza di 17enne anni incinta positiva al Covid-19 insieme con due componenti della stessa famiglia. Questo è il quadro della situazione nel campo rom di Scampia, area periferica a nord di Napoli, reso noto oggi da Il Mattino. Secondo quanto si apprende dall’Asl Napoli 1, ieri sono stati sottoposti a tampone 11 persone del nucleo familiare della 17enne che abitano tutti nella stessa una casa. Due sono risultati positivi. L’Asl ha, quindi, acquisito informazioni dai due contagiati e ricostruito cosi’ la catena delle relazioni.

Stamattina ha sottoposto a tampone altre 9 persone non imparentate con la ragazza, sposata con un coetaneo, che vivono nello stesso campo rom. I risultati sono attesi per oggi: al momento la situazione è sotto controllo. Il campo rom e’ sotto sorveglianza da parte dell’Asl: agli abitanti è stato chiesto di non uscire. I servizi sociali sono stati incaricati di rifornire generi alimentari e medicinali agli abitanti.