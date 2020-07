Racket e camorra, sei arresti nella notte a Nola e nel Nolano

By

Operazione dei Carabinieri della compagnia di Baiano (Avellino) finalizzata all’esecuzione di 6 misure coercitive emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea per il reato di tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. L’ordinanza viene eseguita dai Carabinieri nei comuni di Moschiano e Pago del Vallo di Lauro in provincia di Avellino, Visciano, Marigliano e Nola in provincia di Napoli.

Le attività si avvalgono dell’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno e di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano. L’intervento è partito all’alba all’interno di tutte le città dove sono stati trovate le persone per cui era stato spiccato il mandato di cattura da parte dei giudici titolari dell’inchiesta.