Precipitato mentre montava una tenda, domani a Terzigno i funerali di Domenico

La salma è stata liberata dal giudice e sarà restituita ai familiari. Ci saranno domani i funerali di Domenico Carillo, il 45enne di Terzigno deceduto nei giorni scorsi dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione a Trecase dove stava montando una tenda da sole. L’ultimo saluto è previsto per domani alle 9 nella parrocchia di Maria Santissima del Carmine a Boccia al Mauro, nella zona di Terzigno dove il 45enne viveva ed aveva la sua attività commerciale.

Carillo stava facendo null’altro se non ciò che faceva ogni giorno. Montare una tenda dopo averle vendute ai clienti. Come tante volte stava effettuando l’installazione. Poi qualcosa è andato storto ed è caduto nel vuoto dal terzo piano. Tutto davanti agli occhi di uno dei suoi tre figli che l’aveva seguito per la banale commissione. Un dramma enorme. Il cordoglio per la morte sul lavoro è arrivato anche dal sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri.