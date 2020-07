Precipita mentre monta una tenda da sole: la vittima è un 45enne di Terzigno

È di Terzigno il 45enne morto nel pomeriggio di ieri in via Menotti a Trecase. Si tratta di Domenico C. titolare insieme ad un socio di un negozio di tende ed infissi nella zona di Boccia al Mauro. L’uomo, secondo quanto appreso, era andato in un appartamento nella cittadina vesuviana proprio per montare una tenda. Durante le operazioni qualcosa è andato storto e l’uomo è precipitato dal terzo piano. Inutili i soccorsi. Quando l’ambulanza è arrivata il 45enne era già senza vita. Domenico lascia la moglie e tre figli, oltre ad una Terzigno sconvolta per quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e di stabilire eventuali responsabilità. Ma adesso è chiaramente il momento del dolore. Nella giornata di ieri è deceduto anche un operaio di Ercolano che è stato travolto da un Suv in Irpinia mentre lavorava su un cantiere stradale. Inoltre in giornata due operai sono caduti da un’impalcatura a Roma morendo sul colpo, fino all’ultimo incidente a Savona dove un dipendente 54enne è rimasto schiacciato alla Tirreno Power.