Pollena Trocchia, massacrato a calci e pugni per aver voluto difendere una ragazza

Come raccontato da Il Mattino, nel tardo pomeriggio del 27 luglio a Pollena Trocchia, in piazza Amodio, un uomo di 50 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani. Sembra che il 50enne si sia intromesso in un’animata discussione di una giovane coppia per difendere la donna, ma la sua intromissione non è stata gradita dal ragazzo che con l’aiuto dei sui amici ha poi aggredito l’uomo che è stato preso a calci e pugni. L’uomo è stato poi è stato poi soccorso dagli operatori sanitari del 118, mente gli aggressori si sono dati alla fuga.

“Violenza intollerabile ed ingiustificabile che condanniamo senza ombra di dubbio. Aggredire in gruppo una persona che ha cercato di difendere una donna è da vigliacchi, solo dei poveri uomini possono commettere atti simili. Ci auguriamo, anche se l’uomo aggredito non ha saputo fornire elementi validi agli inquirenti per identificare gli aggressori, che questi vengano individuati e denunciati, meritano una condanna severa. Questa nuova ondata di violenza che sta avvenendo nelle strade deve essere fermata, chiediamo più controlli e sicurezza per i cittadini.”-sono state le parole del Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.