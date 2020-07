Penultima giornata di Serie A: proviamo a vincere 330 euro

Un solo giorno di riposo da quando si è concluso il 36° turno, ed ecco che la​ Serie A torna protagonista con la 37^ giornata di campionato. Se la Juventus ha già festeggiato il tricolore dopo la vittoria contro la Sampdoria di domenica sera, sono ancora tanti i verdetti che la Serie A deve emettere. Sfide dunque tutte da seguire, con la giornata che prenderà il via​ stasera con due anticipi: Parma-Atalanta e Inter-Napoli.​ Mercoledì 29 si giocheranno invece tutte le altre 8 partite​ che chiuderanno così il penultimo turno di questa Serie A 2019-2020.​

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 37^ giornata di campionato:

PARMA-ATALANTA

I padroni di casa hanno poco da chiedere a questo campionato, essendosi salvati con largo anticipo. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per il secondo posto, che garantirebbe grande prestigio oltre ad una decina di milioni in più in termini di market pool.

Pronostico PARMA-ATALANTA 2. Con quota intralotcafè di 1,40.

INTER-NAPOLI

Allo stadio Meazza di Milano si gioca una sfida tra due squadre con motivazioni diverse. In questa partita è l’Inter, infatti, a giocarsi qualcosa visti i 10 milioni in più che garantirebbe il secondo posto in classifica. Per questo motivo, a nostro avviso l’Inter riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico INTER-NAPOLI 1X. Con quota intralotcafè di 1,29.​

LAZIO-BRESCIA

I valori tecnici delle due rose sono ben diversi e i padroni di casa sono ancora in corsa per il secondo posto. Gli ospiti, invece, sono già retrocessi in Serie B.

Pronostico LAZIO-BRESCIA 1. Con quota intralotcafè di 1,18.

SAMPDORIA-MILAN

La Samp è già salva, mentre il Milan è in piena lotta per il quinto posto, che gli permetterebbe di qualificarsi direttamente alla fase a gironi di Europa League. I rossoneri sono la squadra più in forma, insieme all’Atalanta.

Pronostico SAMPDORIA-MILAN 2. Con quota intralotcafè di 1,62.

SASSUOLO-GENOA

Al Mapei Stadium scendono in campo due squadre in cerca di punti per obiettivi differenti. Un punto potrebbe servire ad entrambe per avvicinarsi al conseguimento di essi.

Pronostico SASSUOLO-GENOA 12. Con quota intralotcafè di 1,29.

UDINESE-LECCE

Alla Dacia Arena gara molto delicata soprattutto per il Lecce, sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. L’Udinese, invece, è già salvo anche se vuole chiudere al meglio quest’annata.

Pronostico UDINESE-LECCE 12. Con quota intralotcafè di 1,28.

VERONA-SPAL

Al Bentegodi si gioca una sfida tra due squadre protagoniste di annata ben differenti. Hellas Verona che sembra avere anche motivazioni maggiori per portare a casa i tre punti.

Pronostico VERONA-SPAL 1X. Con quota intralotcafè di 1,13.

CAGLIARI-JUVENTUS

Dubbi di formazione importanti per Sarri, visto che potrebbe schierare comunque l’undici migliore per rodarlo in vista della sfida contro il Lione. Per quanto riguarda il​ pronostico, noi pensiamo che la Juventus abbia comunque qualcosa in più.

Pronostico CAGLIARI-JUVENTUS 2. Con quota intralotcafè di 1,55.

FIORENTINA-BOLOGNA

Due squadre che non hanno moltissimo da chiedere a questo campionato. Solo il Bologna, forse, vuole provare a centrare l’ottavo posto, fondamentale per evitare i preliminari di coppa Italia. Per quanto riguarda il​ pronostico, la Fiorentina, pur essendo dietro in classifica, ha qualcosa in più dal punto di vista qualitativo.

Pronostico FIORENTINA-BOLOGNA 1x. Con quota intralotcafè di 1,29.

TORINO-ROMA

Il​ Torino​ per chiudere bene un’annata al di sotto delle aspettative. La​ Roma​ per strappare il pass definitivo per la fase a gironi di Europa League, blindando il quinto posto.​

Pronostico TORINO-ROMA X2. Con quota intralotcafè di 1,17.

Tentate e buena suerte a todos!!!