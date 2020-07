Paura sull’A3 tra Scafati e Pompei: camion contro moto, c’è un ferito

Incidente questa mattina sull’Autostrada in direzione Napoli. L’impatto è avvenuto tra Scafati e Pompei. Un camion ed uno scooter si sono scontrati e, a seguito dell’impatto, il conducente dello scooter è rimasto ferito. Ancora non sono chiare le condizioni, ma il centauro è finito in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi del caso e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità. A seguito dell’incidente si registrano ora forti rallentamenti al traffico con code per oltre un chilometro. I tecnici sono attivi per risolvere la situazione e ripristinare la regolare circolazione.