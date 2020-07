Paura in Campania: esplode deposito di botti, c’è un ustionato

Salta in aria un garage a Castel Baronia. Si tratta di un deposito per artifici pirotecnici. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e personale sanitario del 118. Oltre al proprietario del garage, che riportato solo delle ustioni ed escoriazioni, ma non si registrano feriti gravi. La deflagrazione ha interessato alcune scatole di petardi. Paura in tutto il paese. Il boato è stato udito a centinaia di metri di distanza. Avviate tutte le verifiche del caso per cercare di accertare le cause dell’esplosione.

