Paura in Campania: cane aggredisce padre e figlia, l’uomo morso ai testicoli

Paura in Campania: pitbull aggredisce padre e figlia, uomo morso al fianco e ai testicoli. Un tremendo episodio di violenza in Campania. Accade a Montoro, in provincia di Avellino. Un uomo e sua figlia sono stati aggrediti dal pitbull del loro vicino di casa. Il malcapitato è stato azzannato al fianco e ai testicoli. Le due vittime del cane sono state ricoverate in ospedale.

Stando a quanto accertato, l’uomo era andato dal vicino per lamentarsi di alcuni rumori provenienti dall’abitazione di quest’ultimo. A quel punto sarebbe avvenuta l’aggressione da parte del cane. L’animale sarebbe corso dal garage azzannando il pensionato prima ad un fianco e poi all’inguine, ferendolo ad un testicolo.