Paura a San Giuseppe Vesuviano: spunta bomba della Seconda Guerra Mondiale

Ancora nell’area vesuviana, ancora ad oltre 70 anni di distanza. Stavolta succede a San Giuseppe Vesuviano dove questa mattina è stata rinvenuta una bomba risalente in tutta probabilità alla Seconda Guerra Mondiale. A dare l’allarme alcune persone di passaggio della strada periferica cittadina in aperta campagna. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo, Giuseppe Sannino, che hanno interdetto la zona in attesa degli artificieri.

A dare manforte ai militari dell’Arma ci sono anche la polizia municipale e la polizia di Stato. Resta da chiarire come all’improvviso quell’ordigno bellico inesploso sia emerso dopo così tanti decenni. L’ipotesi più plausibile è che sia venuto fuori durante uno scavo abusivo per qualche opera senza permesso. Dunque, nessuno ha denunciato, scegliendo di posizionarlo in una zona ben visibile al fine di predisporre l’intervento di messa in sicurezza.