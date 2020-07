Partorisce con il Coronavirus, familiare positiva: si attendono altri 76 tamponi

L’Asl di Avellino conferma il secondo contagio registrato oggi a Moschiano dopo uno screening sui contatti di una donna rientrata in Campania dalla Romania e risultata positiva al Covid-19. Si tratta dell’unico contagio risultato oggi in Campania. Sono stati eseguiti 76 tamponi su familiari e contatti della romena, di cui uno solo positivo. Si tratta di una persona di Moschiano, asintomatica, contatto stretto della prima contagiata nel comune irpino. “Resta alta l’attenzione da parte dell’Azienda sanitaria locale – si legge in una nota dell’Asl – al fine di contenere l’infezione da Covid-19. Pertanto, e’ stato disposta la sorveglianza sanitaria e l’ampliamento dell’effettuazione dei tamponi anche a tutti i potenziali contatti, anche non diretti, dei casi risultati positivi”.

