Palma Campania, negativo il tampone al ragazzo ricoverato con sospetto Covid

Non ha il Coronavirus il ragazzo bengalese di Palma Campania che era stato ricoverato all’ospedale di Sarno. Il tampone è infatti risultato negativo e come annuncia il sindaco palmese, Nello Donnarumma, «il nostro concittadino è stato dimesso ed ora si trova a casa». Un sospiro di sollievo per tutta la comunità dopo che il paziente si era recato in pronto soccorso per un forte mal di testa. Da qui il test rapido positivo, l’isolamento e la sanificazione.

La presenza di anticorpi nel sangue del bengalese residente a Palma Campania significa comunque che il giovane è stato affetto in passato dal Covid-19, anche se adesso è negativo. Nella cittadina palmese finora l’unica vittima del virus è proprio un uomo del Bangladesh che era morto per complicanze dovute al Coronavirus quando sembrava avere ormai superato il peggio.