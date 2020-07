Palma Campania, il senatore Carbone lascia Forza Italia e passa con Renzi

«Lascio Forza Italia e aderisco al gruppo parlamentare di Italia Viva. Non posso più sopportare l’immagine di un partito appiattito e subordinato ad una destra sovranista che, con piglio giustizialista, mette in discussione lo spirito del garantismo, valore fondante non solo della nostra democrazia ma principio costituente del movimento politico fondato dal presidente Silvio Berlusconi a cui mi legherà per sempre un sentimento di profonda stima e totale riconoscenza». Lo dichiara in una nota il senatore Vincenzo Carbone.

L’ex sindaco di Palma Campania proprio nei giorni scorsi aveva manifestato non poca opposizione alla Lega: «Ho appena consegnato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la lettera di dimissioni da membro del gruppo parlamentare di Forza Italia e la richiesta di adesione al gruppo di Italia Viva. Da domani inizia un viaggio nuovo e stimolante in una forza politica giovane e dinamica che intende mettere fine all’agonia del Mezzogiorno, colmare il gap infrastrutturale con il resto del Paese, e, soprattutto, creare una classe dirigente in grado di costruire un futuro di certezze per i nostri figli e i nostri nipoti», conclude Carbone. Ora per Forza Italia va riorganizzato tutto anche per le Comunali nel Vesuviano, visto che proprio al senatore era stato dato il compito di coordinare Forza Italia alla tornata elettorale.