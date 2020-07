Palma Campania festeggia i 103 anni di nonna Rosa: «Qui si vive bene ed a lungo»

«L’altro giorno sono stato a Castello insieme all’assessore Donatella Isernia per festeggiare i 103 anni della signora Maria Ruggiero». A dirlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che si è recato nella località collinare palmese per onorare un compleanno ultracentenario. I 103 anni, appunto di nonna Maria, con tanto di torta di rito e con la nonnina in buonissima salute: insomma una gioia per gli occhi e per il cuore.

Il sindaco Donnarumma ha aggiunto: «Sentiamo spesso parlare dei centenari del Cilento, della dieta mediterranea e degli studi fatti sulla longevità degli abitanti di Pollica e dintorni. Eppure anche noi abbiamo il nostro luogo magico dove si vive di più e meglio. Castello è la culla del benessere e del viver sano. Dobbiamo solo comprenderlo». Maria potrebbe appunto esserne l’esempio.