Orrore nell’Agro-Nocerino: una 18enne travolta da auto, gamba amputata

Incidente stradale la scorsa notte su via Nazionale a Nocera Superiore, dove una ragazza, insieme ad una sua amica, è stata travolta da un’auto proveniente da Cava de’ Tirreni. La 18enne di Cava de Tirreni era seduta su un muretto antistante al ristorante McDonald’s di via Nazionale con una sua amica quando l’auto, che andava a velocità sostenuta, le ha travolte in pieno. Dopo l’incidente sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno immediatamente trasportato la 18enne, più grave, all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata assistita in Rianimazione e poi sottoposta ad un intervento chirurgico in Ortopedia dove tutt’ora è ricoverata. I dottori hanno dovuto amputarle la gamba sinistra a partire dal ginocchio.

Una scelta non facile ma drastica e necessaria date le condizioni gravi dell’arto inferiore. Adesso la ragazza sta bene dal punto di vista clinico. L’amica invece ha avuto solo qualche ferita lieve. Sul posto i Carabinieri per effettuare le indagini del caso e pare che il giovane che era alla guida dell’auto sia un amico delle due ragazze.