Omicidio nella notte a Napoli, ucciso con 14 coltellate: era in un lago di sangue

Un uomo di 42 anni e’ stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Napoli. La vittima, Salvatore Attanasio, e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hanno portato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”. Secondo una una prima ricostruzione l’uomo e’ stato colpito da diversi fendenti ed e’ morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto gli agenti hanno trovato lo scooter dell’uomo. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile.

