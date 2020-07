Omicidio nel Napoletano: 18enne freddato con 4 colpi, ferito uno dei suoi amici

Intorno alle ore 22 di Ieri, in terza traversa Via Castagna a Casoria, uno sconosciuto ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di Antimo Giarnieri, 18enne incensurato di Casoria. Ferito da quattro proiettili, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove è arrivando già cadavere. Tre le persone che erano in compagnia di Giarnieri, uno di questi è stato ferito da un proiettile al fianco sinistro: anche lui trasportato al San Giovanni Bosco è ricoverato, non in pericolo di vita. Sul selciato sono stati ritrovati 7 bossoli calibro 7.65. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che procede insieme alla sezione operativa di Casoria.

