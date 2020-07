Nola e Carbonara: scoperte due costruzioni abusive, proprietari denunciati

By

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio predisposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno denunciato due persone per aver costruito manufatti edili senza alcuna tipologia di permesso. I militari della Stazione di Tufino insieme al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno denunciato una 58enne, incensurata, che aveva consentito la realizzazione di un manufatto di circa 60 metri quadri in legno, ferro e lamiere, in pianta stabile, su un fondo di sua proprietà.

I carabinieri della Stazione di Carbonara di Nola, invece, hanno denunciato un 55enne, incensurato, che aveva realizzato in un proprio fondo, isolato e immerso nel verde, un fabbricato di circa 50 metri quadri. Entrambe le strutture sono state sequestrate.