Niente mascherine: prime due multe da mille euro anche nella zona vesuviana

Pugno di ferro anche nel Vesuviano sulla nuova ordinanza che dispone la multa da mille euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi. Due maxi-multe sono state elevate a San Giorgio a Cremano in un’attività di ferramenta ed in un bar. Nei due casi la polizia municipale non ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali così come avrebbe invece potuto fare.

A dare la notizia è l’edizione online de il Mattino, dove parla anche il primo cittadino: «Se il virus tornasse prepotentemente – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – si imporrebbero decisioni più drastiche che metterebbero a rischio le attività imprenditoriali e commerciali del territorio oltre a creare nuove limitazioni per ognuno di noi». Dunque dopo le tre multe a Salerno e quella di Ischia, ora in Campania c’è San Giorgio a Cremano.