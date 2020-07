Nas nell’azienda dolciaria di San Giuseppe Vesuviano: sequestrati confetti

A San Giuseppe Vesuviano, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria in una locale industria dolciaria, i Carabinieri del Nas hanno proceduto a: sequestrare amministrativamente 260 chili di dolciumi, in particolare dei confetti multicolori, poichè privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.

Inoltre, sempre nella stessa azienda, i Nas hanno provveduto anche a notificare una “diffida” per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico-sanitaria per carenze strutturali dell’area produttiva. La fabbrica resta dunque aperta ed ha già avviata i lavori necessari per regolarizzare i difetti riscontrati.