Nas nell’area stabiese, sequestrati 82 chili di alimenti in un market

A Castellammare di Stabia i militari del Nas hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria in un minimarket, a conclusione della quale hanno proceduto a sequestrare amministrativamente 82 chili di alimenti vari, poichè privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.

Inoltre è stata comminare una “diffida” per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico-sanitaria per carenze strutturali del punto vendita e per l’utilizzo ad uso alimentare di uno spazio non registrato sanitariamente.