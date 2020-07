Nas a Terzigno, scatta la chiusura di una macelleria

A Terzigno, i Carabinieri del Nas, nella fase operativa insieme al personale dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno verificato l’ottemperanza delle prescrizioni impartite in occasione di pregressa ispezione eseguita il 28 aprile 2020 presso una macelleria, hanno accertato l’inosservanza a quanto intimato, poiché la titolare non ha inoltrato al competente Suap la Scia per esercizi di commercio al dettaglio di vicinato e la prevista notifica in campo alimentare. Si è proceduto, pertanto, alla chiusura amministrativa dell’attività, sino al

conseguimento dei titoli necessari per la conduzione.

