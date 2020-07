Miglio d’Oro, riapre la fermata della Circumvesuviana chiusa per il Coronavirus

By

Da lunedì 27 luglio riapre agli utenti la fermata della Circumvesuviana via Doglie-Miglio d’Oro ad Ercolano. A darne notizia sulla pagina Facebook è il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto: «Grazie alla proficua interlocuzione con Eav, a partire da lunedì 27 luglio sarà riaperta all’esercizio la fermata Via Doglie – Miglio d’Oro dell’Eav. Ringrazio sentitamente i vertici dell’Eav per avere accolto la nostra richiesta che nasceva dall’esigenza di centinaia di utenti che quotidianamente utilizzano questa stazione. Il Comune si impegnerà a verificare il rispetto del distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine».

Ad inizio maggio, in concomitanza con l’avvio della fase 2 dell’emergenza Covid, la fermata via Doglie-Miglio d’Oro è stata soppressa perché tra quelle a minore frequentazione e con un’altra stazione non lontana. I controlli ‘in ingressòovvero quelli relativi alla salita dei passeggeri sui treni si sono concentrati sulle stazioni presenziate.