Michela muore a 41 anni in Campania: operata due volte, salma sequestrata

Scatta l’indagine sulla morte di Michela Ambrosone, 41enne residente a Mirabella deceduta dopo due interventi chirurgici subiti all’ospedale Moscati di Avellino. Sono nove gli indagati tra medici e infermieri come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino per il decesso della donna, sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un fibroma.

La donna originaria di Sturno ma trasferitasi a Mirabella Eclano dove viveva con il marito, è morta in seguito ad un secondo intervento chirurgico per far fronte ad uno shock settico subito dopo la prima operazione. Il decesso è avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio dopo esser stata trasferita nel reparto di rianimazione. Lo scorso 20 luglio sono stati celebrati i funerali ma successivamente la famiglia ha sporto denuncia, chiedendo alla magistratura di accertare eventuali responsabilità per la morte della giovane.