Lutto nell’Agro Nocerino: noto poliziotto stroncato da infarto in auto

Lutto al commissariato di Polizia di Nocera Inferiore per la scomparsa di Carmine De Caro. L’assistente capo coordinatore aveva 49 anni e viveva nel comune di Bracigliano, dove, ieri pomeriggio, è stato stroncato da un infarto. Secondo quanto appreso, la mattina si era recato a lavoro. “Un poliziotto ligio al dovere, una persona perbene” si legge sulla pagina Facebook “Noi Poliziotti per sempre”. De Caro lascia due figli ed un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

De Caro mentre si trovava in auto è stato probabilmente colto da un malore, per il quale ha perso i sensi. La sua auto è stata notata da un passante, vicino ad un muretto, che ha poi lanciato l’allarme per i soccorsi. Il personale del 118 lo ha trovato senza vita. La causa del decesso è probabilmente riconducibile ad un infarto fulminante.