Lanciano bottiglie dal cavalcavia della Statale 268: due auto colpite e tragedia sfiorata

Il lancio è avvenuto da un cavalcavia della Statale 268 nella zona tra Somma Vesuviana ed Ottaviano. Un vero e proprio tiro a segno, durante cui sono state colpite due automobili di passaggio a cui sono stati sfondati i vetri. Per fortuna i cocci infranti non hanno provocato feriti, ma la paura è stata davvero tanta. I vetri delle auto si sono infatti rotti e finiti negli abitacoli. Chiaramente i conducenti hanno accostato ed hanno subito avvisato le forze dell’ordine giunte immediatamente sul posto per accertarsi dei fatti.

Nessuno dei conducenti è riuscito a vedere chi dall’alto ha lanciato quelle che sembrano essere delle bottiglie, finite poi per sfondare parabrezza e vetri esterni. Le forze dell’ordine hanno fatto partire le indagini, provando anche a visionare tutte le telecamere presenti in zona. Sembra chiaro che poteva andare molto peggio. Non è la prima volta che dalla Statale 268 dei Paesi Vesuviano vengono lanciati sassi ed altri oggetti. Il pericolo di quei cavalcavia non è mai passato.