Ladri pentiti: ritrovata l’auto rubata alla Croce Rossa nel Vesuviano

“È Stata Ritrovata Questa mattina è stata ritrovata nei pressi di Torre Annunziata l’auto Croce Rossa, vittima di un furto nel pomeriggio di ieri”, con queste parole apre un post la pagina facebook “Croce Rossa Italiana – Comitato di Ercolano” in cui comunica il ritrovamento dell’auto derubata durante il pomeriggio del 6 luglio a Torre del Greco. La vettura veniva utilizzata dai membri della Croce Rossa di Ercolano per compiere diverse attività legate all’emergenza sanitaria da coronavirus, come ad esempio la distribuzione di pasti e beni di prima necessità a famiglie bisognose.

Merito del ritrovamento dell’auto va ai carabinieri e al loro lavoro. “Siamo contentissimi, alla fine, come avevamo previsto, ha trionfato il bene e la macchina della solidarietà può continuare a girare, i balordi e i delinquenti non riusciranno mai a fermarla. Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro lavoro e i risultati portati. “-ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli