La mamma si sente male, il poliziotto napoletano accudisce la sua neonata

Lo scatto arriva dalla Questura di Napoli: il poliziotto accudisce la bimba di una 35enne, portata in ospedale da forze dell’ordine e sanitari del 118. L’immagine è stata ricondivisa sui social ed è diventata immediatamente virale: in tanti si sono infatti complimentati con le forze dell’ordine per lo splendido gesto.⁣



⁣

Un gesto apparentemente “scontato” visto che vede come protagonista un appartenente alle forze dell’ordine. Ma che comunque ha commosso tantissime persone, che hanno commentato e ricondiviso lo scatto, pubblicato dalla stessa Questura partenopea di via Medina. “Una mamma in difficoltà trova aiuto e sostegno nei poliziotti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando che, con l’ausilio del 118, accompagnano la donna, una 35enne nigeriana, presso un ospedale cittadino informando i servizi sociali del Comune di Napoli. Durante l’attesa, c’è anche il tempo di prendersi cura della piccola”, ha spiegato la Questura in una nota stampa.⁣