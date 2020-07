La Lega e Salvini su Catapano indagato: «Piena fiducia nel sindaco di San Giuseppe Vesuviano»

«Vincenzo Catapano è un ottimo sindaco e una fondamentale risorsa della Lega Campana. A lui la totale fiducia di Matteo Salvini e mia». Così il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni, sul primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano che risulta indagato per quanto riguarda un abuso d’ufficio relativo alla nomina del comandante dei vigili urbani, nel 2017.

Chiaramente, Catapano, così come tutti gli indagati ha un percorso lungo da dovere affrontare e tanti elementi a propria difesa. Resta l’opportunità di mantenere l’incarico nel partito, come fa notare Anteprima24, dopo le sfuriate del Carroccio in merito agli indagati in Campania. Una sorta di boomerang, insomma.