La Ferrero assume in Campania: ecco come candidarsi

Posizioni aperte alla Ferrero, la nota azienda italianssima con un vision progressista e globale e marchi iconici come Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Bueno e Kinder Sorpresa tra le altre. Le assunzioni avverranno nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia. Il Gruppo Ferrero è presente in 55 paesi, i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 paesi ed è amato da generazioni in tutto il mondo e quasi 35.000 dipendenti dedicati che celebrano l’attenzione e la qualità plasmando l’attività, le carriere e i marchi.

Chi è interessato a una posizione presso il nostro stabilimento di Sant’ Angelo dei Lombardi può inviare la propria candidatura CLICCANDO SU QUESTO LINK. La Ferrero fa sapere che «esamineremo attentamente le informazioni fornite. Sarà nostra cura contattarla nel caso ci fossero posizioni aperte in linea con il suo profilo. Clienti, qualità e attenzione sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per avere successo in Ferrero, pertanto, dovrà essere altrettanto attento al cliente e al prodotto quanto lo siamo noi: dedicato a ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo».