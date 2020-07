La bolletta della Serie A: ecco come vincere 440 euro

Comincia oggi la 34^ giornata di Serie A con i pronostici fortunati di IntralotCafè e con tre anticipi. Apre il programma Verona-Atalanta alle 17:15, a seguire c’è Cagliari-Sassuolo alle 19:30 e infine Milan-Bologna alle 21:45. Sei sfide la domenica: si comincia con Parma-Sampdoria, poi quattro incontri alle 19:30. Occhi puntati sui due scontri ad alta quota: Roma-Inter e Juventus-Lazio di lunedì sera.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 34^ giornata di campionato:

Hellas Verona-Atalanta

Al Bentegodi si gioca un match tra due squadre con motivazioni ben diverse. Il Verona è già salvo e fuori dalla lotta per il settimo posto. L’Atalanta, dal suo canto, vuole continuare a sognare ed è imbattuta dal 20 gennaio. Per quanto riguarda il pronostico, alla luce dell’analisi fatta, noi consigliamo di puntare sul successo dell’Atalanta. Pronostico VERONA-ATALANTA 2. Con quota intralotcafè di 1.40.

Cagliari-Sassuolo

I sardi sono salvi e hanno poco da chiedere a questo campionato, oltre a dover fare a meno del loro miglior elemento, Nainggolan. Gli emiliani, invece, sognano l’Europa grazie agli ultimi risultati. La sfida potrebbe essere riservare delle sorprese. Nonostante il Cagliari abbia poco da chiedere in queste ultime giornate, vorrà comunque provare a chiudere al meglio il campionato.

Pronostico CAGLIARI-SASSUOLO 1X. Con quota intralotcafè di 1.80.

Milan-Bologna

Il Milan ha decisamente motivazioni maggiori per portare a casa i tre punti, essendo in piena corsa per il quinto posto.

Pronostico MILAN-BOLOGNA 1. Con quota intralotcafè di 1.50.

Parma-Sampdoria

Allo stadio Tardini di Parma scendono in campo due squadre che si trovano in una posizione relativamente tranquilla. La Samp, però, vuole superare quota 40 per cominciare a programmare la prossima stagione. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto equilibrata visto che un punto andrebbe bene ad entrambe.

Pronostico PARMA-SAMPDORIA X2. Con quota intralotcafè di 1.37.

Brescia-Spal

Una sfida tra due squadre che sembrano condannate alla retrocessione. Il Brescia potrebbe avere qualche chance in più di sperare in un miracolo, ma solo in caso di successo. Per quanto riguarda il pronostico, le Rondinelle hanno qualcosa in più rispetto ai loro avversari, che sembrano ormai rassegnati alla retrocessione in Serie B.

Pronostico BRESCIA-SPAL 1X. Con quota intralotcafè di 1.39.

Fiorentina-Torino

Partita tra due delusioni di questa stagione. Entrambe le squadre, infatti, avrebbero dovuto contendersi un piazzamento europeo e, invece, sono alla ricerca degli ultimi punti per una salvezza tranquilla. Si attende una gara aperta con due difese che in genere subiscono gol.

Pronostico FIORENTINA-TORINO 12. Con quota intralotcafè di 1.33.

Genoa-Lecce

La posta in palio in questo match è molto alta e le due squadre punteranno in primis a non perdere. Una sconfitta, infatti, oltre a complicare i piani salvezza, porterebbe uno svantaggio anche sul fronte scontri diretti dopo il 2-2 dell’andata. Per quanto riguarda il pronostico, noi ci aspettiamo una gara molto equilibrata e combattuta ma i padroni di casa sono leggermente avvantaggiati dal fattore campo. Pronostico GENOA-LECCE 1X. Con quota intralotcafè di 1.23.

Napoli-Udinese

Il Napoli per cercare di chiudere al meglio la stagione e programmare la sfida di Champions League contro il Barcellona. L’Udinese in cerca degli ultimi punti per assicurarsi la salvezza e cominciare la programmazione per il prossimo anno. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli e molto dipenderà dalle motivazioni con il quale gli azzurri scenderanno in campo, visto che sulla carta sono superiori. Pronostico NAPOLI-UDINESE 1X. Con quota intralotcafè di 1.11.

Roma-Inter

Quello di scena allo stadio Olimpico è sicuramente uno dei match più interessanti della trentaquattresima giornata di campionato. I nerazzurri vogliono mettere pressione alla Juventus, cercando di portarsi a meno tre dai bianconeri, che affronteranno la Lazio nel posticipo del lunedì. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso l’Inter ha qualcosa in più, motivata anche dal fatto di voler riaprire la corsa scudetto.

Pronostico ROMA-INTER X2. Con quota intralotcafè di 1.37.

Juventus-Lazio

Mister Sarri ha poco da stare tranquillo, la squadra è lontanissima dagli standard preventivati, il vantaggio sulle concorrenti nella lotta per il titolo di campione d’Italia è ancora rassicurante ma per Cristiano Ronaldo e compagni è davvero tempo di non sbagliare più. Momento difficile anche per i biancocelesti, capaci di raccogliere appena 1 punto nelle ultime 4 gare giocate in campionato, Mister Inzaghi sembra al momento non aver trovato ancora soluzione alla crisi d’identità della sua squadra, irriconoscibile dopo la sosta per il Covid-19. Juventus chiamata a dare un segnale forte e una svolta definitiva al campionato.

Pronostico JUVENTUS-LAZIO 1X. Con quota intralotcafè di 1.17.

