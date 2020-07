Investito in bici a Sarno: un sedicenne è in coma

Un sedicenne di Sarno è stato investito mentre era in bici. Ora si trova ricoverato in coma all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. I fatti in via provinciale Amendola. Secondo quanto appreso, il ragazzo, in sella alla sua bicicletta, si è immesso da una traversa sulla strada provinciale, quando è sopraggiunta una Fiat Punto. L’impatto è stato inevitabile.

L’automobilista si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore, dove è ricoverato in gravi condizioni. Ancora tutte da chiarire le eventuali responsabilità.