Indagato il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: scricchiola anche la Lega in Campania

Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, sarebbe indagato per abuso d’ufficio dalla Procura di Nola. L’inchiesta è relativa alla nomina del comandante dei vigili urbani, nel 2017. A darne notizia sono Metropolis ed Anteprima24.it. Una notizia che chiaramente fa scricchiolare anche la Lega in Campania, visto che il primo cittadino è coordinatore provinciale del partito di Salvini.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, i leghisti hanno preteso “la testa” di Armando Cesaro che si è ritirato dalle Regionali per Forza Italia proprio perché indagato. Ora la Lega si ritrova con il coordinatore sotto accusa. Chiaramente, Catapano, così come tutti gli indagati ha un percorso lungo da dovere affrontare e tanti elementi a propria difesa. Resta l’opportunità di mantenere l’incarico nel partito, come fa notare Anteprima24, dopo le sfuriate del Carroccio in merito agli indagati in Campania. Una sorta di boomerang, insomma.