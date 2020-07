In aereo con un positivo al Coronavirus: famiglia di San Giuseppe Vesuviano in quarantena

By

«A seguito di una comunicazione con l’Asl Napoli 3 Sud, con la quale ha riferito al Comune di San Giuseppe Vesuviano della presenza sul nostro territorio di un soggetto – contatto certo, durante un volo aereo, di un caso positivo al Covid 19 – abbiamo provveduto a porre lo stesso ed i 5 componenti del suo nucleo familiare in regime di sorveglianza medico epidemiologica-cautelativa». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano.

Al momento non c’è dunque alcun nuovo contagio in città, ma la comunicazione del positivo sullo stesso volo è ufficiale. Catapano continua: «Ora ci sarà l’espletamento di tutti i test necessari, delle incombenze sanitarie preventive e per il rispetto del necessario periodo di isolamento domiciliare, di 14 giorni. L’invito rimane sempre quello alla massima cautela, all’uso delle mascherine e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e di igienizzazione delle mani.