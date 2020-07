Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano: «Il Covid sta tornando, prenderò provvedimenti»

«Manteniamo alta la soglia di attenzione perché, purtroppo, il Covid19, come sapevamo, non è sconfitto. Un invito categorico ai giovani ed anche a molti adulti ed anziani poco attenti: non è possibile assembrarsi all’esterno o all’interno dei bar, alle feste, o nei locali, la sera, senza indossare mascherine, senza mantenere il necessario distanziamento fisico. Non è possibile, in questo momento storico, abbracciarsi, baciarsi, stringere le mani, come abbiamo sempre fatto, come nella nostra cultura. Bisogna saper rinunciare a qualcosa, tempestivamente, per non perdere tutto ciò che fa parte del nostro stile di vita, come avvenuto durante i mesi di lockdown». A lanciare l’appello è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: «Sono sicuro che sapremo affrontare questo periodo non rinunciando alla vita, ma osservando tutte le regole di precauzione necessarie. È per questo che continuiamo ad adoperarci anche per raggiungere la popolazione straniera, presente sul nostro territorio, veicolando messaggi in diverse lingue. Bisogna tenere alta la guardia: se questo invito precauzionale, di cui vi chiedo massima condivisione, non sarà accolto, assumerò immediatamente ogni provvedimento di mia competenza, necessario a tutelare la salute pubblica nella nostra città».