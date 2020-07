Il Prefetto a Pompei visita Scavi e Santuario: pronto un piano per la sicurezza

Nel pomeriggio di ieri il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Pompei per una visita istituzionale. Il Prefetto è stato accolto dal Commissario straordinario, Santi Giuffrè, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti che interessano il Comune, meta costante di pellegrinaggio religioso nonché di turisti di ogni parte del mondo attratti dallo straordinario sito archeologico, dichiarato dall’Unesco nel 1997 patrimonio dell’umanità. Il Commissario straordinario ha illustrato le iniziative in atto per migliorare la vivibilità e per garantire l’ordinato svolgimento del flusso di turisti e visitatori in questo delicato periodo di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Prefetto si è poi recato presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e alla Stazione dei Carabinieri incontrando il personale quotidianamente impegnato sul territorio. Successivamente, accompagnato dall’Arcivescovo di Pompei e Delegato Pontificio del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, Sue Eminenza Tommaso Caputo, ha visitato la Basilica, incontrando anche il personale dell’Arma dei Carabinieri in forza presso il santuario. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini.