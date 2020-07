Il neomelodico Niko Pandetta saluta il clan della camorra vesuviana GUARDA IL VIDEO

Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta ci ricasca e torna a manifestare la propria solidarietà ai clan camorristici. In un video pubblicato dallo stesso Pandetta, il neomelodico manda dei saluti a “Luigi Papale a tutta la sua famiglia”. I Papale appartengono ad un clan di camorra operante nelle aree di Ercolano e Torre del Greco, che tiene sotto controllo il territorio attraverso attività legate al traffico e allo spaccio di droga, estorsioni, usura e ricettazione.

«Si tratta dell’ennesima vergogna. Pandetta rappresenta quella fetta della musica e della realtà neomelodica legata a doppio filo con la criminalità organizzata, sono i fatti a dirlo. Non comprendiamo i motivi per cui a questo personaggio pluripregiudicato sia permesso ancora di esibirsi in concerti non autorizzati, portando in giro messaggi del tutto errati che fanno riferimento alla mafia, alla camorra, a detenuti al 41 bis e alla criminalità. Chi lancia e diffonde messaggi del genere dovrebbe essere fermato, non abbiamo bisogno di altri individui che continuano ad alimentare la mentalità criminale che già imperversa sul nostro territorio», è stato il commento del Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.