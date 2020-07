Il “cuore” di Orchidea campeggia anche al Santobono

Orchidea, il megastore di San Giuseppe Vesuviano non si ferma più con le manifestazioni di beneficenza, dopo essere stati al Monaldi e dopo aver premiato tutti i medici del Cotugno ha organizzato un bellissimo evento presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I titolari di Orchidea sono stati accolti da tutto il direttivo sanitario capitanato dalla dottoressa Annamaria Minicucci, (direttore generale Aorn Santobono Pausilpon) e ospite d’onore il direttore generale responsabile Trapianti del Monaldi il dottore, Antonio Corcione ed anche un noto imprenditore vesuviano, Pietro Nebula.

La cerimonia si è svolta all’esterno della struttura in rispetto del distanziamento covid; con la consegna di oltre 300 vestitini griffati di varie misure e tante confezioni dei famosi confetti per tutti i piccoli degenti con personaggi dei cartoni animati. E non poteva mancare la premiazione ai medici che con tanto cuore curano i tanti bambini dando speranza e sostegno alle rispettive famiglie, e come al Cotugno i sanitari sono stati premiati con un cuore rosso di ceramica con base in metallo.

La notizia è trapelata agli organi di stampa televisiva solo grazie all’intervento di un collega presente all’evento, anche perchè la famiglia Langella, proprietaria del marchio, è restia a pubblicizzare eventi di beneficenza. Particolare molto importante è che già da febbraio, quindi prima di questa pandemia, Orchidea Bomboniere per la sua storia secolare, gli è stata concessa la convenzione con gli Ospedali dei Colli di Napoli (Monaldi, Cto, Cotugno) per cui chi acquisterà le bomboniere Orchidea e i suoi confetti, contribuirà a sostenere gli ospedali. Questa iniziativa sarà apprezzata da tutta la sua clientela che ha sempre considerato Orchidea il punto di riferimento sicuro per tutte le sue cerimonie.

La famiglia Langella ha sempre creduto nella bomboniera, allestendo ben tre sale di esposizione uniche in Italia, con una scelta di circa 70 gusti di confetti, tenendo in primo piano la sua specialità: la mandorla siciliana per eccellenza. Sempre in questo periodo ha allestito, nella sua azienda, un nuovo shop, con tanta merce in pronta consegna, dedicandolo a tutti coloro che vogliono creare con la loro fantasia una bomboniera d’autore. Da non tralasciare la possibilità di acquistare anche sul nostro meraviglioso sito online, per chi ama fare i propri acquisti da casa.

La nostra redazione condivide pienamente queste iniziative e premia queste aziende campane che con tanto amore, nonostante questi mesi difficili pensano a coloro che hanno bisogno di un sorriso. Ma noi tutti crediamo e ne siamo certi che il “cuore” di orchidea non si fermerà solo a questi eventi. Vi terremo aggiornati.