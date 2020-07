Il Covid riprende piede nel Vesuviano: c’è un nuovo caso anche a Torre Annunziata

By

Nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di un uomo di 71 che non presenta sintomi ed è stato già sottoposto al regime di quarantena presso la propria abitazione. L’ultimo caso di positività era stato riscontrato lo scorso 3 giugno, e il 13 dello stesso mese la città oplontina è diventata Covid-free. Con l’ultimo contagio registrato oggi, sono 18 in totale i cittadini che hanno contratto il virus. Dodici le persone guarite e cinque quelle decedute.

Cominciano a non essere pochi i casi tra l’area vesuviana e nolana. Per fortuna i ricoveri sono finora pochi rispetto al numero dei contagi. Ieri la notizia di due contagi: uno ad Ottaviano, l’altro nel Nolano, che si vanno ad aggiungere ad altri due sempre nel Nolano ed uno a Somma Vesuviana rilevato qualche giorno fa. L’area vesuviana aveva ricominciato a contare contagi con il doppio tampone positivo a Portici, dove uno dei pazienti era stato in terapia subintensiva.