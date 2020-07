Il Covid ora sembra senza controllo: un nuovo contagio anche a Scafati

Tre nuovi positivi in provincia di Salerno. Dall’esame dei tamponi svolto questa mattina dalla Asl di Salerno sono emersi tre nuovi casi di coronavirus: due sono residenti a Salerno ed erano già in isolamento domiciliare in quanto individuati dall’Asl come contatti di casi precedenti, mentre un nuovo caso è emerso a Scafati. Per quest’ultimo è in atto la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi.

Sono di questa mattina, intanto, i focolai a Massa Lubrense ed all’ospedale di Pozzuoli, rispettivamente con 4 e 5 contagi. Mentre anche a Striano è tornato un caso di Covid, dopo quello di ieri accertato ad Ottaviano. Insomma, si ricominciano a contare i positivi. Per fortuna i ricoveri rispetto all’ondata di marzo sono notevolmente ridotti.