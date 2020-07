Gravissimo incidente a Pomigliano: 4 auto coinvolte, uomo tra le lamiere. Bimba ferita

By

Sabato sera di sangue a Pomigliano d’Arco sulla Statale che conduce ad Acerra. Un sinistro in cui sono rimaste coinvolte quattro automobile e che ha bloccato l’arteria per ore. Le notizie sono tuttora frammentarie. I veicoli coinvolti sono quattro, tra cui un’automobile rimasta completamente accartocciata e dove il conducente è stato estratto dalle lamiere solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, sporca di sangue, anche una bambina che tuttavia non ha riportato gravi conseguenze.

Ancora da chiarire anche la dinamica di un incidente che è avvenuto prima che calasse il sole, dunque quando era ancora giorno. Intorno alle 20 è accaduto qualcosa, un’auto che ha perso il controllo finendo contro altre vetture in transito. Una delle automobili è sbattuta violentemente contro il guardrail. Di sicuro c’è un ferito grave, ma il bilancio è molto più ampio con diverse persone finite in ospedale con lesioni più o meno gravi. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avuto un bel po’ da fare per mantenere l’ordine ed avviare le indagini.