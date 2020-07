Fugge dalla clinica e precipita: gravissimo 40enne di Pomigliano

Nuovo episodio drammatico, sempre in una struttura sanitaria del Casertano – la Cosmo1, gestita da Emmedue srl – quando un uomo, un 40enne di Pomigliano d’Arco, giunto da poco nella struttura, sarebbe caduto rovinosamente dalle scale antincendio. Una caduta causata da un suo tentativo di fuga dalla struttura sanitaria. Avrebbe riportato gravi lesioni e traumi agli arti inferiori. Soccorso dall’ambulanza del 118 sarebbe stato trasferito presso l’ospedale San Rocco.

Sono i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, come riporta paesenews.it, a indagare per fare luce su questo episodio e su un altro molto simile avvenuto qualche giorno prima in un’altra struttura. Si indaga su eventuali responsabilità connesse. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dai filmati prodotti dal sistema di video sorveglianza in dotazione alle strutture.