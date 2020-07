Forza Italia contro Catapano indagato: «Ora Salvini e la Lega sono di nuovo garantisti»

Il coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano esprime soddisfazione per la solidarietà del leader della Lega Matteo Salvini, al sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che – secondo notizie di stampa – sarebbe indagato per abuso di ufficio. «Da sincero e coerente garantista – afferma De Siano – esprimo la mia più viva solidarietà al sindaco Catapano, segretario provinciale della Lega, per la vicenda che lo vede coinvolto». «Registro con vivo compiacimento – aggiunge il coordinatore di FI – le dichiarazioni di Matteo Salvini e Nicola Molteni che finalmente in questa circostanza assumono una posizione totalmente distante dal bieco giustizialismo per affermare principi di civiltà giuridica assolutamente condivisibili». De Siano fa riferimento alle posizioni contrarie della Lega alla ricandidatura alle regionali del consigliere di Forza Italia, Armando Cesaro. Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano, che è coordinatore provinciale della Lega, sarebbe accusato di abuso di ufficio in relazione alla nomina del Comandante della Polizia Municipale, avvenuta nel 2017.

