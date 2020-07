Follia a Torre: scopre la moglie al mare con l’amante e lancia lo scooter dagli scogli

Incredibile e ancora misterioso episodio ieri mattina nella zona della spiaggia Mancinelli a Torre del Greco. Sulla strada che costeggia il tratto di mare, all’improvviso un uomo ha sollevato da terra uno scooter che era fermo in sosta, lo ha spinto oltre la ringhiera di protezione poi senza nessuna esitazione lo ha lanciato sugli scogli dell’arenile sottostante.

Per fortuna non ci sono stati feriti fra i bagnanti che hanno potuto solo assistere alla scena senza poter intervenire. A lungo sono state sconosciute le cause del gesto dell’uomo. Poi secondo i bene informati e le testimoniane di chi ha assistito da vicino al litigio, sembrerebbe che l’uomo abbia sorpreso la moglie con l’amante e poi lanciato lo scooter in preda alla rabbia.