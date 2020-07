Fiume Sarno, grazie ai volontari nasce un nuovo sentiero sul Rio Foce

By

Interessante l’iniziativa pomeridiana al Rio Foce, nasce un nuovo sentiero percorribile sia in acqua che sulle sponde del Rio. La manifestazione di sabato 25 luglio è stata organizzata dall’Associazione Spartacus di Ottaviano che da anni è impegnata anche nella valorizzazione del fiume Sarno ed ha visto impegnati decine di persone provenienti anche da altre province. Il presidente dell’associazione “Spartacus”, Gennaro Barbato dichiara che è stato «un grande risultato la pulizia di questo sentiero, i visitatori possono parcheggiare direttamente in via Sarno Palma, nei pressi della Doria e raggiungere il Parco Cinque Sensi a piedi».

Sempre Barbato aggiunge che l’unico «neo in quella zona è la presenza di una fogna che fiancheggia la Doria e in estate sversa nel Rio molti litri di acqua al secondo dall’odore nauseante. Eliminare questa fogna significherebbe recuperare altri trecento metri di fiume e riportarlo alla sua naturale bellezza, limpido e cristallino. Di sicuro questo tratto può rappresentare per Sarno un ulteriore indotto turistico».