Finisce con l’auto contro un albero: muore 26enne a Marigliano

Hanno provato a rianimarlo sul posto per oltre mezz’ora. Ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. È morto così a 26 anni Alfredo Di Maio, un 26enne del Casertano, che ieri mattina ha perso la vita sulla Variante 7 Bis a Marigliano. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Il giovane si stava recando come ogni mattina sul posto di lavoro, quando per motivi da accertare ha perso il controllo della propria automobile andando a schiantarsi contro un grosso albero.

Sono state alcune persone di passaggio a chiamare i soccorsi. Il 118 è arrivato nel giro di pochi minuti. Una volta estratto il corpo dall’abitacolo, i sanitari hanno provato a rianimare il povero Alfredo. Tentativi inutili, purtroppo, e dopo poco non si è potuto fare altro se non dichiarare il decesso. Sul luogo anche i carabinieri che devono provare a ricostruire la dinamica. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma anche questo aspetto andrà necessariamente chiarito. La salma del 26enne è sottoposta a sequestro e solo dopo le indagini sarà riconsegnata alla famiglia.